Raspadori convince da punta, Gazzetta: non è un bestione, è anche venuto incontro ai centrocampisti come faceva nel Napoli di Spalletti

Non un falso nove, semmai un nove atipico, e non solo per il numero 10 sulle spalle. Giacomo Raspadori non è un bestione, un classico centravanti come quello dell’Ucraina, Dovbyk, ma può sostenere il ruolo secondo la Gazzetta dello Sport.

Raspadori promosso da punta centrale

A patto che Raspadori segni quando deve segnare, impreciso sotto porta ma bravo Buschchan sul suo diagonale: