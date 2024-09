Ultime notizie SSC Napoli - Tre trequartisti dietro al centravanti per il Napoli contro il Palermo in Coppa Italia? Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con Giacomo Raspadori da sotto punta: "come ha fatto in avvio di carriera con il Sassuolo, Raspa si esalta in quella posizione, quando può rifinire tra le linee o attaccare la profondità guardando - e puntando - la porta".

