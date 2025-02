Raspadori al posto di Neres, CorSport: Conte pensa ad un doppio modulo, c'è un'ipotesi da escludere

Notizie Napoli calcio - Il Napoli di Conte perde David Neres per infortunio: ieri il comunicato del club azzurro annunciava la "lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra". Tradotto, il brasiliano resterà ai box per circa un mese.

In occasione di Lazio-Napoli, come riportato dal Corriere dello Sport, l'idea più concreta per sostituirlo è quella di Giacomo Raspadori:

"L'ipotesi che sabato Jack possa cominciare dal primo minuto è fondata. Non sarà l’unica, di certo il tecnico starà valutando chi e anche come, tecnica e tattica, ma la soluzione Raspa emerge dal ventaglio. Da capire come: se da ala sinistra nel 4-3-3 o da seconda punta a sostegno di Lukaku virando verso la difesa a tre. Si vedrà. Più difficile l’impiego di Ngonge, da escludere Okafor".