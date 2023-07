Legato, imbavagliato e poi svegliato e svestito: il racconto choc della rapina a Donnarumma

Il portiere della Nazionale Donnarumma e la sua compagna Alessia sono state vittime di un sequestro e rapina all'interno della loro abitazione, a Parigi nel cuore della notte. L'edizione odierna del Mattino scrivi alcuni dettagli agghiaccianti dell'accaduto.

Rapina Donnarumma, il racconto choc

L'incubo per i due sarebbe iniziato alle tre di notte con la banda che si è introdotta nell'abitazione dall'attico impugnando coltelli: dal tetto sarebbero scesi nell'appartemento e avrebbero immobilizzato Donnarumma e la compagna mentre dormivano.

Successivamente li hanno svegliati, aggredendoli e svestendoli: lui è stato ferito alla testa con due tagli leggeri.

Inoltre il quotidiano mette in evidenza che dopo il sequestro è avvenuta la rapina con i banditi che hanno portato via tutti gli oggetti di valore: orologi, gioielli, borse di lusso, per un valore di 500mila euro.

Sono poi andati via lasciando Donnarumma e la compagna (incinta da poco) imbavagliati e legati.

Quando sono riusciti a liberarsi, sotto shock hanno lasciato casa per trovare rifiugio nel vicino albergo dove il portiere ha dato l'allarme.

