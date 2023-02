Ramanzine a Kvaratskhelia, Spalletti aveva ragione: eliminato un vecchio difetto

Napoli Calcio - Il Napoli sta scrivendo una nuova pagina di storia e il merito è soprattutto di Luciano Spalletti, vero top player di questa formazione oltre ad altri valori aggiunti come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia e in generale un collettivo da urlo.

Quando Spalletti bacchettava Kvaratskhelia

E oggi tornano alla mente in particolare quelle ramanzine pubbliche del mister al talento georgiano, nonostante questo già inizasse a lasciare il segno con grandi giocate e soprattutto gol pesanti. Ma il 22enne aveva un difetto in effetti a inizio campionato: provava spesso la giocata singola, in solitaria, senza condividere troppo il pallone. Un aspetto, questo, oggi migliorato tantissimo grazie all'intelligenza e disponibilità del calciatore. Il talento di Tbilisi sii è fidato del suo maestro italiano e questo lo ha portato a diventare ulteriormente più forte e decisivo.