Raduno Napoli, Garcia il primo ad arrivare! Pranzo con Meluso, novità su Gaetano: può saltare Dimaro

L'allenatore del Napoli Rudi Garcia è il primo ad arrivare a Castel Volturno nella giornata di ieri, quando la squadra si è radunata al centro sportivo. Ne parla Il Mattino.

"Ha un pranzo con Meluso, il nuovo ds, che fa subito conoscenza con il tecnico francese dopo i colloqui telefonici delle ultime ore. Bisogna capire chi del plotone dei primavera piombati a Castel Volturno per i test e le visite mediche resterà: ne partiranno almeno 8 per il ritiro.

C'è Gaetano: i tempi per il ritorno in campo sono ancora lunghi e difficilmente sarà a Dimaro, si lavora per averlo a Castel di Sangro. Chi oggi inizia l'avventura e farà conoscenza con Garcia sono i vari Mario Rui, Jesus, Lozano, Olivera, Demme, Politano e Zanoli"