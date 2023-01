Raduno arbitri 2023: lotta ai perditempo e recuperi più lunghi, tutte le novità

Serie A - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport ci sarà una vera e propria lotta da parte degli arbitri nei confronti di chi perderà tempo. Questo è quanto emerge dal raduno 2023 di Roma tra il designatore Gianluca Rocchi e gli arbitri:

"Per battere una punizione si perdono da 1’20” a 3 minuti; le “On field review” spesso fanno passare, fra visione e indecisione, anche 4 minuti (senza dimenticare Juventus-Salernitana…); per i rinvii da fondo campo vengono dispersi minuti preziosi, più o meno volutamente. Al centro dell’attenzione, anche i rinvii dei portieri: fateci caso, è quello il ruolo verso il quale si alzano più cartellini gialli per sanzionare le cosiddette “perdite di tempo”. Portieri sotto osservazione quindi.

È un “no” ai maxirecuperi? No: quelli diverranno tali con situazioni consone (infortuni o casi particolari) come in Qatar; saranno le perdite di tempo che dovranno essere evitate sul nascere. La sensazione è che alla media del tempo di recupero registrato fino a qui in A potrebbero essere aggiunti uno o due minuti di recupero in più. Un mini-recupero.

Poi, la costante lotta ai rigorini: quella che si chiama “massima punizione” dovrà essere tale; Rocchi ha già registrato progressi, le spintine faranno sempre più… rima con rigorini. «Coi micro contatti non è rigore. I calciatori devono capire che non possono cadere per nulla» disse Rocchi tempo fa. E ancora, poi, l’attenzione massima verso le panchine e chi le “abita”: l’intemperanza e gli… show non saranno più permessi".