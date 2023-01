Quota scudetto Napoli, c'è un parametro dello scorso anno che può rappresentare un'ipoteca

Come racconta la Gazzetta dello Sport, è il collettivo il vero segreto di questo Napoli perché 47 punti non si fanno senza il contributo di tutti gli elementi in organico. Spalletti intende affrontare la seconda parte di stagione continuando a ruotare spesso gli interpreti del suo 4-3-3.

Quota scudetto, spunta un'indicazione

"Quota 100 vorrebbe dire scudetto sicuro ma anche con qualche punto in meno è lecito pensare che si possa tagliare il traguardo (lo scorso anno il Milan ha vinto con 86). Un parametro di riferimento interessante è relativo alla passata stagione, il Napoli fece quaranta punti nel girone di ritorno: un bottino che sommato a quello attuale rappresenterebbe una discreta ipoteca sul tricolore. La squadra guidata da Sarri si fermò a 47 nell’annata migliore, il primo Napoli di Ancelotti a 39. Il risultato peggiore degli ultimi dieci anni è quello del 2019-20, con Ancelotti e poi Gattuso: 24 punti"

