Questo Napoli dove può arrivare e che prospettiva ha? Spalletti dopo Bologna ha sottolineato una cosa

Questo Napoli bello e possibile dove può arrivare e soprattutto che prospettiva ha? Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Ultime notizie Napoli

"Luciano Spalletti dopo la vittoria di Bologna ha difeso il gruppo e il suo valore. Ha sottolineato come il ritorno di una serie di giocatori importanti faccia la differenza. E in effetti i ritrovati Fabian, Zielinski e Lozano hanno dettato legge contro la squadra di Mihajlovic, mostrando per lunghi tratti un gioco spettacolare. Ma anche un gioco concreto sotto porta ed essenziale in fase difensiva: miglior reparto del campionato, vantando anche 12 gare con la porta imbattuta su 22"