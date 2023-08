Quasi 25mila abbonati per il Napoli: con il Sassuolo curve esaurite

Napoli - Gli abbonati in casa Napoli sono quasi 25.000, ovvero il tetto fissato dal club in apertura di campagna. Curve esaurite con il Sassuolo con questo prezzo di listino: Curve A e B inferiori 25 euro, superiori 35 euro; Distinti inferiori 55 euro, superiori 70 euro; Tribuna Nisida 90 euro; Tribuna Posillipo 140 euro. Contestualmente è cominciata anche la prevendita per la sfida con la Lazio, in agenda il 2 settembre al Maradona alle 20.45: Curve A e B inferiori 30 euro, superiori 45 euro; Distinti inferiori 70 euro, superiori 90 euro; Tribuna Nisida 120 euro; Tribuna Posillipo 180 euro.