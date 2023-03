Quanto vale oggi la rosa del Napoli? Valore dei cartellini tutti raddoppiati: cifra da capogiro per ADL

Quanto vale oggi la rosa del Napoli? Questa mattina il Corriere dello Sport ha pubblicato un interessante focus sul valore umano della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Dall'analisi viene fuori che il parco calciatori ha raddoppiato il suo valore rispetto ad inizio della stagione. Un vera e propria rivalutazione del 100% dei prezzi di ogni singolo membro.

Quanto vale la rosa del Napoli

Stando alle stime pubblicate dal Corriere dello Sport, il Napoli è passato da 408 milioni ad 800 milioni come valore di tutta la rosa. Soltanto Kvaratskhelia e Osimhen insieme valgono oggi almeno 300 milioni. Oggi Lobotka ha una valutazione di 70 milioni, ricordiamo che fu acquistato per poco più di 21 milioni. In questa lista bisogna poi metterci almeno il valore della clausola variabile di un certo Kim, il boom di Elmas, Rrahmani e non solo. Insomma, De Laurentiis ha un patrimonio tecnico che oggi vale davvero molto grazie all'ottimo lavoro di Luciano Spalletti che ha saputo valorizzare ogni singolo calciatore portandolo al massimo del rendimento a prescindere dal minutaggio in stagione. Se a questo ci aggiungiamo che il club è anche riuscito ad abbattere la voce salari e stipendi piazzandosi sui 70-80 milioni lordi, viene fuori un autentico capolavoro.

