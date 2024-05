Quanto chiede Kvara per rinnovare? Gazzetta svela le richieste reali dell'agente a De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport ci sarebbe distanza tra il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Ecco cosa si legge nel dettaglio sulla trattativa tra De Laurentiis e l'agente del calciatore georgiano:

"Dopo i primi sondaggi, il Psg ha mandato la sua prima proposta ufficiale al Napoli per Khvicha Kvaratskhelia: 60 milioni di euro. Un’offerta che ovviamente non verrà neanche presa in considerazione dal presidente Aurelio De Laurentiis: il patron azzurro vuole costruire attorno al talento georgiano il progetto futuro e lavora per provare a blindarlo.

Ma le trattative per il rinnovo procedono a rilento, tanto che il Psg vorrebbe provare a inserirsi proprio adesso, per mettere tutti d’accordo. Kvaratskhelia vuole 5 milioni più bonus fino al 2029, con una clausola rescissoria valida dalla prossima estate. Il Napoli, invece, non vorrebbe andare oltre ai 4,5 (bonus inclusi): insomma, l’intesa è lontana".