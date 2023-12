Quando un bellissimo giocattolo si rompe non è necessario buttarlo via: ma il Napoli non ci sta riuscendo

Quando un bellissimo giocattolo si rompe, non è necessario buttarlo via o dimenticarlo in fondo a una cesta. Si può provare ad aggiustarlo o comunque a fare in modo che ci si diverta ancora ad usarlo. Il Napoli, però, non ci sta riuscendo. E ci sta anche provando male, con scarsa convinzione. Il pareggio con il Monza ha il sapore amaro della sconfitta sia per la prestazione deludente sia per la contemporanea vittoria della Fiorentina, che in attesa del Bologna mette i campioni d’Italia a cinque punti dal quarto posto, obiettivo minimo e imprescindibile.