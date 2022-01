Quando rientrerà Ounas in campo? Gazzetta: cerchiata una doppia sfida ma tutto dipenderà dall'esito nuovi esami medici

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ounas sarà sottoposto a nuovi controlli medici quando rientrerà a Napoli. Il calciatore conta di esserci già nella doppia sfida contro il Barcellona di Europa League.

"In campionato Spalletti gli ha potuto dare un minutaggio relativo, ma in Europa League l’algerino ha avuto modo di mettersi in mostra e di segnare due gol molto belli contro Legia Varsavia e soprattutto contro il Leicester, una rete decisiva per passare il turno e giocare il mese prossimo il playoff contro il Barcellona. Ecco lì Adam vorrebbe esserci"