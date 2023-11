Quando può essere convocato Osimhen? Le due date cerchiate in rosso dal Napoli

Calcio Napoli - Victor Osimhen è atteso a stretto giro a Napoli. L'attaccante farà rientro dalla Nigeria per proseguire il recupero dalla lesione di medio grado al bicipite femorale della gamba destra. Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, sono due le date della possibile convocazione di Osimhen da parte di Garcia.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Il piano è stato concordato con De Laurentiis in persona: Osi ha chiesto un permesso al presidente per motivi personali alla vigilia della trasferta di Champions a Berlino, è volato in Africa il giorno della partita facendo scalo in Germania, s’è dedicato alle proprie questioni e nel frattempo ha regolarmente seguito la tabella stilata dallo staff medico.

Il suo rientro in campo, attenendosi ai quaranta giorni di stop inizialmente preventivati, dovrebbe invece andare in scena dopo la sosta, a cavallo delle delicatissime sfide in trasferta con l’Atalanta (25 novembre) e il Real Madrid (29 novembre)".