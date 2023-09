Quando giocherà Natan? CorSport: c'è la possibilità che possa trovare spazio con il Braga a gara in corso

Calcio Napoli - Natan va verso la sua quinta panchina consecutiva si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che però non esclude una novità riguardo il centrale brasiliano. Infatti, Natan potrebbe essere gettato nella mischia a gara in corso e fare dunque il suo esordio ufficiale con la maglia del Napoli.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport riguardo Natan:

"Non sembra sia ancora giunto il momento dell’esordio dal primo minuto di Natan, insomma. Il difensore brasiliano che, stando a quello che ha dichiarato Garcia subito dopo la partita con il Genoa, avrebbe dovuto giocare dall’inizio a Marassi al fianco di Rrahmani. Salvo poi rivedere i piani - ancora parole sue - per l’indisponibilità del compagno («Troppi cambiamenti»).

Se oggi la storia non svolterà all’improvviso, e anche a sorpresa, la sua prima notte di Champions comincerà in panchina. Per la quinta volta consecutiva ma con la possibilità di cancellare lo zero alla casella dei minuti collezionati da quando è arrivato".