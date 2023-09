Quando gioca Natan? Rudi Garcia pensa al piano B

Il Napoli di Rudi Garcia in questo inizio di stagione di Serie A ha puntato sulla difesa centrale composta da Rrahmani e Juan Jesus. Un duo importante che può lanciare da un momento all'altro Natan al posto del connazionale brasiliano.

Napoli: quando gioca Natan? La scelta di Rudi Garcia

Napoli - Quando gioca Natan? Questa la domanda che si pongono i tifosi del Napoli che spingono per vedere tutti i nuovi acquisti all'opera. Rudi Garcia, secondo Il Mattino, deve iniziare ad avere un piano B in difesa dopo aver puntato sulla coppia Juan Jesus-Rrhamani in queste prime tre giornate di campionato. Non c'è più tempo di aspettare ora.