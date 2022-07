Quando andrà De Laurentiis a Dimaro? CorSport: sarà presente da martedì, due priorità in agenda

L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà gli ultimi aggiornamenti relativi alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis a Dimaro. Nel tardo pomeriggio arriveranno in Val di Sole Spalletti e squadra.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"De Laurentiis, invece, rientrerà in Italia domenica da Los Angeles e in Trentino dovrebbe arrivare martedì: e da quel momento il presidente comincerà anche ad affrontare le situazioni relative al mercato e tutte le vicende archiviate nella sezione: dubbi.

Nodi: come quello di Fabian, appunto. Reduce dal rifiuto opposto all’offerta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 formulata dal club prima della fine del campionato e in questa fase neanche al centro di chissà quali trattative".