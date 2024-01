Chi andrà fuori lista nel Napoli? CorSport svela i nomi dei due indiziati

Calciomercato Napoli - Chi resterà fuori lista nel Napoli? Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sarebbero due gli indiziati a restare fuori. Il Napoli deve obbligatoriamente fare una scelta in tal senso. C'è solo uno slot libero a disposizione di Walter Mazzarri che sta valutando il da farsi.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"A proposito: il club, a fine mercato, dovrà porsi il problema della composizione delle liste anche in relazione ai cinque acquisti (quattro più uno in pectore); e se in Champions c’è ben poco da dire, nel senso che due nuovi resteranno fuori giocoforza (tre novità consentite), in campionato per farli entrare tutti bisogna lavorare sull’elenco degli “Over 22” e muovere due interruttori: innanzitutto va completata la cessione di Ostigard ; e poi andrà fatta una scelta interna, sui calciatori già in rosa, ed escludere un uomo.

I candidati più probabili, al momento, sembrano due al netto delle rispettive situazioni contrattuali. Gli svincolati: Demme, che comunque resterà sul mercato fino all’ultimo istante utile, e proprio Zielinski".