Quale grande affare si nasconde dietro il Maradona? C'è l’ipotesi di una costruzione “residenziale” dal 2004

Ultime notizie Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, commenta sul quotidiano di oggi la conferenza stampa del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

“L’altro progetto. Ultimatum di 120 giorni al sindaco per non costruire uno stadio ad Afragola. Ma va prima letto che cosa si nasconde nelle pagine del piano regolare approvato l’11 giugno 2004, sindaco Riccardo Marone. È codificata intorno all’ex San Paolo oggi Maradona l’ipotesi di una costruzione “residenziale”. Che vuol dire, quale grande affare si nasconde? In attesa di scoprirlo, si è capito che De Laurentiis non molla, è così determinato da resistere a tutto, anche a se stesso”