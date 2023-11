Ultime notizie Napoli - Quale giocatore del Napoli ha sofferto di più l'impostazione di Garcia? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano analizza la rosa del Napoli:

"Lobotka faceva girare la squadra a ritmi altissimi, ha sofferto l’impostazione di Garcia, ma come impegno non è mai arretrato di un millimetro. Poi servirà rivedere il Simeone assatanato “giocare” anche in panchina. Così come Elmas e Mario Rui, che chiedono più spazi ma hanno accusato passaggi a vuoto importanti"