Qual è lo stipendio di Gimenez al Feyenoord? La cifra clamorosa in chiave Napoli

Quanto guadagna Santiago Gimenez al Feyenoord? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato quanto il centravanti di nazionalità messicana percepisce nel club olandese. La cifra in questione è ampiamente alla portata del Napoli che segue Gimenez da diverso tempo.

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Santiago Gimenez percepisce un ingaggio davvero molto basso. Il Napoli potrebbe accontentarlo senza alcun problema. L'attaccante guadagna 900mila euro all'anno, uno stipendio inferiore alle sue qualità. Basti pensare, per esempio, che il club di Aurelio De Laurentiis quest'anno ha pagato a Demme un ingaggio da 2 milioni senza farlo mai giocare. Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Scadrà nel 2027, invece, il contratto di Santiago Gimenez, centravanti argentino, nato a Buenos Aires ma cresciuto in Messico per ragioni professionali della sua famiglia: suo padre Christian si trasferì a Città del Messico per giocare con il Cruz Azul e lui, alla fine, ha acquisito la cittadinanza messicana e oggi gioca nella nazionale di Lozano e Ochoa. Dicevamo: Gimenez è un altro uomo dai parametri appetibili, stipendio base da 900mila euro a stagione".