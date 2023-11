Quagliarella: "Real Madrid-Napoli? Gli azzurri non sono più una Cenerentola! Raspadori sa fare tutto, Osimhen..."

Ultime notizie Napoli - Fabio Quagliarella, ex attaccante di Napoli e Sampdoria, ora opinionista negli studi di Sky Sport, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino. Ve ne proponiamo uno stralcio.

Le è piaciuta la partita di Bergamo?

¬ęNel primo tempo il Napoli ha giocato proprio bene. Si √® rivisto un po' il vecchio gioco. E non era facile l'esordio di Mazzarri su un campo cos√¨ difficile. Ripetere quello che hai fatto l'anno prima non √® mai facile. Inconsciamente puoi lasciare qualcosa per strada mentre prima stavi sempre sul pezzo. E poi puoi avere qualche difficolt√† anche perch√© tutti vogliono battere i campioni d'Italia¬Ľ