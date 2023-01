Quagliarella: "Il mio Napoli non aveva la qualità di questo. Mi divertirei a giocarci"

C’è una maglia che senti addosso più di altre?

«Quella della Samp. È il club che ha aperto e che chiuderà la mia carriera. A Genova sono da quasi 9 anni e con la gente basta ormai uno sguardo per intendersi. Certo, non dimentico la fortuna di aver indossato anche solo per una stagione la maglia del Napoli».

Quanto ti piacerebbe giocare in questo Napoli?

«Un giocatore forte deve giocare coi giocatori forti. Il mio Napoli non aveva la qualità di questo. Perciò, sì, mi divertirei. Molto».