Notizie Napoli calcio. Nonostante una stagione fin qui complicata per il Napoli, c'è un dato riportato da La Gazzetta dello Sport che premia l'atteggiamento degli azzurri:

In una stagione evidentemente negativa c’è un dato che dimostra comunque come i campioni d’Italia abbiano cercato di rimettersi in piedi anche iniziando male tante partite. Il Napoli, infatti, è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato: addirittura 16.