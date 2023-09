"Punge in attacco e tagli interessanti", Di Lorenzo promosso dopo Italia-Ucraina: voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Italia-Ucraina 2-1, le pagelle del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

Italia-Ucraina 2-1, pagelle Di Lorenzo

Di seguito voti e pagelle del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo Italia-Ucraina 2-1.

Tuttosport 6,5

“Alza da subito il raggio d’azione, si produce in tagli interessanti. Cerca il gol dalla dustanza oppure cerca Raspadori. In ambo i casi con efficacia”

Corriere dello Sport 6,5

“Suo il primo tiro dell’Italia, dalla distanza. Tiene bene la posizione nelle due fasi, pungente in attacco”

Gazzetta dello Sport 6

“Si fa imbucare dal lancio da cui nasce il gol ucraino: errore che macchia una buona gara, meno “creativa” che a Skopje, ma quello che serviva, da esterno classico. Un gran salvataggio davanti alla porta”

Il Mattino 6,5

“Il primo tiro in porta, alto sopra la traversa, è il suo ed è di buon auspicio. Regala poi un pallone interessante a Raspadori, ma il gol in quell’occasione non arriva”

Repubblica 6,5

“Ha invitato a non fare paragoni col Napoli campione. Eppure, anche per merito suo, a tratti questa Italia vi somiglia”

Corriere della Sera 6

“Nemmeno il tempo di apprezzare un salvataggio, che si fa infilare nell’azione del primo gol ucraino. Ma DiLo non perde il filo””