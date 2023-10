Prove di Coppa d'Africa a Verona: chi sostituirà Anguissa e Osimhen

Notizie Calcio Napoli - Prove di Coppa d’Africa per il Napoli di Rudi Garcia a Verona. Perché oltre Victor Osimhen infortunatosi in nazionale, saltando così sei partite e con rientro possibile per Atalanta-Napoli del 25 novembre, il tecnico dovrà fare a meno anche del centrocampista camerunese pure fermo ai box per il problema rimediato contro la Fiorentina. Sarà probabilmente Cajuste a sostiurlo al Bentegodi, mentre bisognerà vedere chi la spunterà tra Simeone e Raspadori per l'attacco con l'argentino apparentemente favorito.