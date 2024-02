Protti: "Sacchi mi disse che ero un calciatore di Serie C. La 10 con il Napoli? Ecco cosa feci"

Igor Protti ha rilasciato una intervista a La Stampa:

Arrigo Sacchi lo aveva bollato come un attaccante di Serie C:

«Lo racconto sempre, e non per togliermi sassolini, ma per invitare i giovani a non lasciarsi condizionare. Il mister, però, in quel momento aveva ragione: non ero pronto, né sul piano fisico né caratteriale».

A Bari successe qualcosa di straordinario…

«Capocannoniere con 24 gol, alla pari con Signori: non me lo sono goduto perché siamo retrocessi, nonostante avessimo battuto Inter e Milan e fermato due volte la Juve. Mai successo che la squadra del capocannoniere scivolasse in B».

Dopo si trasferì alla Lazio e l’anno seguente in prestito al Napoli, sulle spalle aveva il 10 di Maradona:

«Non devi pensarci, sennò vai negli spogliatoi e non se ne parla più. Fu una stagione complicata: andavo avanti con infiltrazioni alla caviglia e a marzo dovetti operarmi. Tornai poi alla Lazio e mi girarono alla Reggiana».