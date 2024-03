Prossimo direttore sportivo Napoli: De Laurentiis può prendere un manager che non si occupa di calcio, resta affascinato da Sartori del Bologna

Napoli - Il Napoli è pronto a ripartire in estate da nuovi progetti e ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere in Italia con la società azzurra. Perché si parla del possibile nuovo direttore sportivo del Napoli con De Laurentiis che conferma solo Micheli, in dubbio Meluso. Ci sarà un mercato importante da fare e Giovanni Sartori è una delle figure che più affascinano De Laurentiis ma non è semplice strapparlo al Bologna. A livello dirigenziale, c'è sempre la suggestione legata a un manager che arrivi dall'esterno, ovvero non dal calcio. Anche perché c'è da pianificare anche il centro sportivo. Non mancano i soldi e le idee, mancano i terreni. A scriverlo è Il Mattino.