Prossimo allenatore Napoli, per il Corriere dello Sport c'è solo una strada

Napoli - Arrivano le ultime notizie in merito a quello che può essere il prossimo allenatore del Napoli. Finita la stagione scadrà il contratto di Calzona col Napoli e senza rinnovo tornano di moda i nomi di Conte, Palladino e il ritorno di Sarri. Ma occhio a ciò che può capitare per il ruolo del nuovo allenatore del Napoli.

Allenatore Napoli: la scelta di ADL

De Laurentiis è prigioniero di se stesso. Non sarà facile rifondare e ricostruire dopo altri addii importanti come può essere quello di Osimhen e altri. Farà ancora tutto da solo o si fiderà di uomini di calcio? Calzona sarebbe la soluzione più logica per continuare ancora con questo Napoli il prossimo anno. Palladino troppo giovane, Conte con un carattere forte e il ritorno di Sarri da escludere.