Prossimo allenatore Napoli: ADL stuzzicato e incuriosito dal discepolo di De Zerbi

Calciomercato Napoli - Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e il presidente De Laurentiis ha intenzione di puntare sul profilo giusto, stuzzica il discepolo di De Zerbi per la panchina del Napoli. L'identikit porta a Francesco Farioli. L'attuale allenatore del Nizza è appunto un discepolo di Roberto De Zerbi con cui ha lavorato sia a Benevento sia al Sassuolo prima di mettersi in proprio partendo dall'Alanyaspor in Turchia. Dopo una partenza sprint nel campionato francese, il suo Nizza ha subito una frenata quasi fisiologica, ma le sue metodologie ed il suo tridente camaleontico pare abbiano stuzzicato la curiosità di De Laurtentiis. Lo scrive Il Mattino.