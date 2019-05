Prossimo allenatore Juve, Sarri resta in prima fila! Dall'Asia rispunta fuori il nome di Guardiola

C’è quella vecchia frase sempre attuale: quando lei ti molla, vuol dire che ha già un altro. Improbabile che la Juventus non avesse (e non abbia) già il nuovo tecnico in mano, nel momento del repentino addio ad Allegri. E se Maurizio Sarri continua a essere (a sembrare?) il favorito, con quei 5 milioni di sterline di liberatoria che chiede il Chelsea, e se Simone Inzaghi resta un identikit molto bianconero e apprezzato, le parole di Paratici (“Diremo tutto dopo le due finali europee”) lasciano aperta la porta alla sorpresa: Jürgen Klopp più di Pochettino. E dai mercati pubblicitari asiatici ritorna l’incredibile voce di Pep Guardiola, il Cristiano Ronaldo della panchina, chi meglio di lui per il Ronaldo vero.