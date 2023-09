Prosegue la preparazione del Napoli: consigli e approfondimenti tattici di Rudi Garcia con i pochi rimasti a Castel Volturno

Napoli - Il Napoli continua la preparazione a Castel Volturno con i pochi giocatori rimasti visto che Rudi Garcia ha perso 15 tesserati, tra i migliori, andati in Nazionale per i rispettivi impegni. Non sono mancati consigli e approfondimenti, come riporta Il Mattino, per i pochi rimasti al centro sportivo.