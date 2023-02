Proroga diritti tv, il Quirinale blocca l'emendamento Lotito: "Per ragioni di meriti e metodo va rivisto"

"Per ragioni di merito e di metodo, sarebbe meglio rivedere quell’emendamento sul calcio". La moral suasion dei tecnici del Quirinale, garbata quanto energica, costringe il governo a rivedere in corsa il decreto Milleproroghe. Si tratta nello specifico della norma che allunga i contratti per i diritti tv del calcio che è stata approvata recentemente dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato.

A scrivere questa indiscrezione è il Corriere della Sera in edicola questa mattina che spiega come l'emendamento che ha avuto come primo firmatario Claudio Lotito, esponente di Forza Italia e presidente della Lazio, debba essere dunque rivisto a stretto giro.