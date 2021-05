Prof. Pane: "Il vaccino funziona, via la mascherina all'aperto per chi è già immunizzato"

Napoli - Il professor Fabrizio Pane, ordinario di Ematologia, direttore del Dipartimento di medicina clinica e chirurgia e dell'Uoc Ematologia e trapianti del policlinico della Federico II di Napoli, si dice ottimista. Ecco alcune sue parole riportate dall'edizione odierna de Il Mattino:

«I vaccini stanno funzionando e, con le seconde dosi, anche il rischio di complicanze gravi, per altro già di per sé molto raro, almeno da una prima ricognizione sembra essere pressoché nullo. Stiamo andando verso un ritorno alla normalità».



La voglia di normalità, il desiderio di tornare alle consolidate abitudini, sembra aver vinto anche su quella certa resistenza e diffidenza nei confronti di alcuni tipi di vaccino. È d'accordo?



«Abbiamo registrato alcune defezioni nelle settimane scorse per Astrazeneca, per altro basate su effetti collaterali gravi davvero molto rari. L'evidenza scientifica mostra invece che anche i soggetti fragili rispondono bene al vaccino e che stiamo assistendo a una riduzione sensibile e costante dei contagi, dei casi di ricovero e anche delle forme gravi di Covid».



Sarà possibile togliere la mascherina, almeno all'aperto?



«Di questo si sta discutendo in queste ore. Negli Usa, le indicazioni dell'autorità regolatoria di controllo, confortate dalle conferme arrivate anche dal professor Fauci, consentono ai vaccinati la facoltà di non usare la mascherina all'aperto. Anche in Italia andiamo in questa direzione e auspichiamo un allentamento delle restrizioni ispirandoci a un principio di gradualità, proporzionalità e sicurezza».