Processo plusvalenze, la Juventus ha depositato la sua memoria difensiva alla Corte federale d’appello!

La Juventus ha depositato la sua memoria difensiva alla Corte federale d’appello. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il club bianconero confida che la richiesta della Procura Figc di riaprire il procedimento sulle cosiddette plusvalenze sia rigettata.

"Cosa è contenuto in questa memoria? Dalla Juve non filtrano indiscrezioni, ma la linea difensiva del club è già nota da tempo. Nel comunicato della società si ribadiva la convinzione di poter dimostrare davanti alle autorità giudicanti «la correttezza del proprio operato, l’assenza di elementi nuovi sopravvenuti rilevanti per il giudizio rispetto alla decisione della Corte federale di appello e la carenza dei presupposti dell’impugnazione proposta». In sostanza, per la Juve non è cambiato nulla rispetto a maggio, quando tutti i club coinvolti dall’indagine furono prosciolti da ogni accusa"