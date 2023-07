Processo di rinnovamento di De Laurentiis: affida alla figlia Valentina e al genero Sinicropi i ruoli di Formisano e Giuntoli

Napoli - Aurelio De Laurentiis rilancia se stesso all’interno del club. Non più solo presidente, ora anche direttore sportivo, nonchè responsabile (occulto) del marketing. Gli addii di Cristiano Giuntoli (dopo 8 anni) e di Alessandro Formisano (dopo 17 anni), hanno messo Aurelio di nuovo in prima fila per tanti aspetti e ora sta avviando un processo di ringiovanimento e di rivoluzione all’interno del suo Napoli. Dopo l'addio di Formisano ci sarà sua figlia Valentina in quel ruolo e il genero del patron, Antonio Sinicropi si è appena diplomato a Coverciano per poi svolgere il ruolo che fu di Giuntoli. A svriverlo è Tuttosport.