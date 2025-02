Napoli - Il solito Napoli che però soffre la pressione friulana e mal digerisce la mossa a sorpresa di Runjaic che cambia modulo, si piazza con un camaleontico 4-4-2 lasciando il solito Thauvin libero di agire dalla trequarti in su, pronto a innescare il gigante Lucca. Non è un caso che la migliore difesa del campionato subisca qualcosa come sei tiri dalle parti di Meret soltanto nel primo tempo.