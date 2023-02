Probabili formazioni Sassuolo-Napoli, Gazzetta: tre dubbi per Luciano Spalletti | GRAFICO

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli, gara che si disputerà alle ore 20.45 al Mapei Stadium questa sera. Non mancano le novità nei due schieramenti di Alessio Dionisi e Luciano Spalletti che vorrà festeggiare al meglio la panchina numero 1.000 in carriera.

Probabili formazioni Sassuolo Napoli

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport sono tre i dubbi di formazione nel Napoli. Il primo riguarda la fascia sinistra difensiva con Olivera e Mario Rui che si giocano una maglia da titolare. In vantaggio sembra esserci l'uruguaiano. A centrocampo Elmas insidia molto Zielinski anche se il polacco potrebbe partire titolare. Davanti Politano sembra aver scalzato Lozano per completare il tridente d'attacco. Tre dubbi anche per Alessio dionisi: Rogerio-Marchizza, Bajrami-Pinamonti e Obiang-Lopez. Di seguito il grafico formazioni di Gazzetta.