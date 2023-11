Probabili formazioni Napoli-Union Berlino, CorSport: un solo dubbio per Garcia

Calcio Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport c'è soltanto un dubbio di formazione nella testa di Rudi Garcia per la gara di questa sera tra il Napoli e l'Union Berlino:

"Per quel che riguarda la formazione del Napoli, quello di Natan dovrebbe essere l’unico volto nuovo della notte di Champions rispetto al derby con la Salernitana: il difensore brasiliano, assente per squalifica all’Arechi, farà coppia con Rrahmani al posto di Ostigard. E per il resto, Garcia dovrebbe confermare nei suoi dieci/undicesimi lo scheletro della formazione che sabato ha vinto a Salerno. Il vero dubbio? Il solito: sulla fascia sinistra, il classico Olivera-Mario Rui. Con Matias in vantaggio sul collega".