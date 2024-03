CorSport - Napoli-Torino, le scelte di Calzona: due ballottaggi ed una novità certa dal primo minuto

Napoli - Due dubbi ed una novità certa nell'undici anti-Torino di Francesco Calzona si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che evidenzia come il tecnico calabrese sia intenzionato a rilanciare dal primo minuto il polacco Piotr Zielinski al posto di Hamed Junior Traore. Zielinski, come è noto, non è stato inserito nella lista Champions e può essere una soluzione azzeccata proprio per far rifiatare l'ex Sassuolo in vista del match di martedì.

Probabili formazioni Napoli-Torino: le scelte di Calzona

Probabili formazioni Napoli Torino

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport in merito alle scelte di Francesco Calzona per la gara di questa sera allo stadio Maradona contro il Torino: