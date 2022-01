Probabili formazioni Napoli-Salernitana, CorSport: Meret ancora dal 1', due ballottaggi in attacco!

I contagi della Salernitana sono giunti a quota nove e ciò significa che i rischi che non si giochi esistono, ma fino a nuove disposizioni Spalletti ragionerà sulla formazione da schierare nel derby. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Il nome forte è quello di Osimhen, non in condizione e dunque ancora da gestire con cura: lui scalpita ma se si opterà per la prudenza allora toccherà a uno tra Mertens e Petagna. Difficile che Insigne e Ospina vadano subito nella mischia dopo i problemi muscolari, e dunque in porta ancora spazio a Meret, con Elmas e uno tra Lozano e Politano candidati a completare il tris di trequartisti con Zielinski. Confermate la linea a quattro difensiva e la coppia di mediana"