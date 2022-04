Probabili formazioni Napoli - Roma Gazzetta: out Mertens? due ballottaggi per Spalletti! | GRAFICO

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Roma, trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

Probabili formazioni Napoli - Roma Gazzetta

QUI NAPOLI

Davanti a Ospina linea difensiva Zanoli-Koulibaly-Juan Jesus-Mario Rui. A centrocampo partenza dal 1’ per Lobotka al fianco di Anguissa, poi Politano ed Insigne comporranno il terzetto offensivo con Zielinski alle spalle di Osimhen. Due ballottaggi: Zielinski e Politano in vantaggio su Fabian e Lozano.

QUI ROMA

Nel 3-4-1-2 di Mourinho davanti a Rui Patricio linea Mancini-Smalling-Kumbulla, poi Cristante-Oliveira in mezzo al campo. Sulle fasce Karsdorp-Zalewski, poi in attacco Pellegrini alle spalle di Zaniolo-Abraham. Due i ballottaggi: Mancini-Oliveira in vantaggio su Ibanez-Mkhitaryan.

