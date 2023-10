Probabili formazioni Napoli-Real Madrid, Gazzetta: due sorprese per Garcia | GRAFICO

Calcio Napoli - Ci saranno due novità rispetto alla vittoria di Lecce questa sera nell'undici che scenderà in campo allo stadio Maradona contro il Real Madrid. A scriverlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che ha pubblicato le scelte di Rudi Garcia e Carlo Ancelotti.

Probabili formazioni Napoli Real Madrid

Stando a quanto si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia conferma il 4-3-3 ma ci saranno delle novità. In porta c'è Alex Meret; la linea a quattro difensiva vedrà Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Mario Rui al posto dell'uruguaiano Olivera. Terzetto di centrocampo confermatissimo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. Davanti, accanto a Osimhen e Kvara, ci sarà Politano e non Lindstrom. Ancelotti si affida al 4-3-1-2 con Kepa in porta; Carvajal, Rudiger, Nacho e Camavinga in difesa. A centrocampo Tvhouameni, Modric e Valverde. Bellingham alle spalle di Vinicius e Rodrygo.