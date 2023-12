Probabili formazioni Napoli-Monza, CorSport lancia Zerbin e Raspadori dal 1'! | GRAFICO

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Monza, match valido per la 18° giornata del campionato di Serie A.

Probabili formazioni Napoli-Monza CorSport

QUI NAPOLI

Davanti a Meret linea Di Lorenzo-Rrahmani-Juan Jesus-Mario Rui. A centrocampo Anguissa e Zielinski ai lati del recuperato Lobotka. In attacco invece Zerbin e Kvaratskhelia, e Raspadori al centro.

QUI MONZA

Formazione scelta da Palladino? Solito 3-4-2-1. Di Gregorio in porta, poi linea difensiva a tre con Izzo-Caldirola-D’Ambrosio. In mezzo al campo Birindelli-Pessina-Gagliardini-Ciurria, in attacco Colpani-Akpa Akpro dietro Colombo punta centrale.