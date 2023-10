Probabili formazioni Napoli-Milan, Gazzetta: tre dubbi per Garcia | GRAFICO

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Milan che andrà in scena questa sera allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20,45. Garcia deve sciogliere ben tre dubbi di formazione mentre Pioli ha praticamente definito l'undici da mandare in campo.

Probabili formazioni Napoli Milan

Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, sono tre i dubbi di formazione in casa Napoli. Il primo riguarda la difesa tra Mario Rui e Olivera con il portoghese che sarebbe leggermente davanti all'uruguaiano. A centrocampo testa a testa tra Cajuste e Anguissa con il primo che potrebbe però partire titolare in virtù del fatto che il centrocampista camerunense è appena rientrato da un infortunio. In attacco Raspadori parte in pole su Simeone.

Nel Milan non ci sono dubbi, Pioli si affiderà al 4-3-3 con Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez. A centrocampo Musah, Krunic e Reijnders. In attacco Pulisic, Giroud e Leao.