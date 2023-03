Probabili formazioni Napoli-Lazio: le scelte di Spalletti e Sarri, emergenza difesa nei biancocelesti

Calcio Napoli - Luciano Spalletti e Maurizio Sarri hanno già in mente quale sarà la formazione da mandare in campo domani sera al Maradona. Nel Napoli mancherà lo squalificato Mario Rui così come Casale tra i biancocelesti. Vediamo quali potrebbero essere le probabili formazioni di Napoli-Lazio.

Probabili formazioni Napoli Lazio

Nel Napoli giocherà Olivera sull'out sinistro. per il resto non è previsto alcun tipo di turnover nell'undici di Luciano Spalletti che vuole portare a casa un'altra vittoria per avvicinarsi ancora di più al traguardo chiamato scudetto. Sarri deve invece fronteggiare ad una vera e propria emergenza difensiva. Patric doveva essere l'uomo che doveva rimpiazzare lo squalificato casale accanto a Romagnoli, ma probabilmente non sarà così. Il difensore è alle prese con un attacco influenzale e potrebbe essere sostituito da Gila come si legge su Gazzetta.