Probabili formazioni Napoli-Inter: Gattuso ha due dubbi, Mertens oppure Osimhen? Conte deve sciogliere un rebus sulle fasce [GRAFICO]

Ultime notizie Napoli - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport presenta le probabili formazioni di Napoli-Inter.

QUI NAPOLI

Nel 4-2-3-1 Gennaro Gattuso deve sciogliere solo due dubbi, con Elseid Hysaj e Dries Mertens in vantaggio su Mario Rui e Victor Osimhen per un posto dall’inizio. Per il resto le scelte sono state definite: Meret in porta, difesa con Di Lorenzo-Manolas-Koulibaly, centrocampo in coppia Fabian-Demme, in attacco terzetto Politano-Zielinski-Insigne alle spalle della punta.

QUI INTER

Antonio Conte non deroga dal 3-5-2 e cercherà un’altra vittoria con la coppia Lautaro Martinez-Lukaku. In difesa confermati Skriniar-De Vrij-Bastoni davanti ad Handanovic, in mezzo al campo sicuri Barella-Brozovic-Eriksen. I dubbi sono sulle face, con Darmian ed Hakimi favoriti su Young per due maglie sulle fasce.