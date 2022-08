Probabili formazioni Napoli-Girona, tre azzurri in dubbio: Kvaratskhelia soffre di questo problema

Calciomercato Napoli, in stand-by resta Giovanni Simeone, il cui destino è legato al futuro di Andrea Petagna che non è ancora andato al Monza. Oggi, dunque, sarà impiegato da Spalletti nel terzo match al Patini. L’avversario è il Girona dell’ex David Lopez, acquistato da Rafa Benitez nel 2014.

Probabili formazioni Napoli-Girona, le ultimissime

Spalletti vuole vedere passi in avanti dopo le prime due esibizioni contro Adana e Maiorca, entrambe terminate in pareggio. Il Napoli dovrà mostrare progressi sia dal punto di vista atletico che della produzione offensiva. Secondo quanto riferisce Repubblica è da valutare l’impiego di Olivera, Zielinski e Kvaratskhelia (reduce da una botta ad un fianco contro il Maiorca) che ieri pomeriggio hanno svolto allenamento personalizzato in campo.