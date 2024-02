Probabili formazioni Napoli-Genoa, CorSport: tre novità dal primo minuto per Mazzarri

Napoli Calcio - Ci saranno tre novità dal primo minuto nella formazione che scenderà in campo questo pomeriggio contro il Genoa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Però c’è vita su Marte e Hamed Junior Traore, ventiquattro anni compiuti ieri, può prendere le candeline e sistemarle sulla torta: contro il Genoa, toccherà a lui, un debuttante che può lanciarsi nel futuro, provare a opzionarlo per rientrare (e definitivamente) in Italia. E comunque, è una giornata che ha un suo valore effettivo e significativo: in porta ci torna Meret, era uscito contro il Monza il 29 dicembre e dopo aver parato un rigore da infortunato s’è fatto 50 giorni tra infermeria, palestra e quel che serve per rimettersi i guanti; davanti a sé ritroverà Natan".